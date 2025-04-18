Названы регионы с наибольшим количеством ДТП

В первом квартале 2025 года Краснодар возглавил рейтинг городов по числу ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховую компанию ВСК.

© Газета.Ru

«Наибольшее количество ДТП в первом квартале 2025 года зафиксировано в Краснодарском крае (5,4%), Москве (5,2%), Московской области (3,9%), Новосибирской области (2,8%) и Республике Башкортостан (2,5%)», — сообщили в компании.

По словам аналитиков, такие показатели сделаны на основе статистики по ОСАГО за первый квартал 2025 года. При этом общий уровень ДТП в России уменьшился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также сообщается, что чаще других участниками аварий становились автомобили марок ВАЗ, Toyota, Hyundai, ГАЗ, Kia и Renault. Кроме того, самыми опасными автолюбителями остаются водители-мужчины, по вине которых произошло 83% ДТП за первый квартал года. А самой «опасной» возрастной группой стали лица в возрасте от 30 до 40 лет.

Эксперты отмечают, что увеличилось число происшествий на проезжей части из-за представителей корпоративных автопарков: такси, каршеринга, сервисов доставки и других.

Ранее элитный автопарк и коллекцию квартир нашли у главы районного отдела СК Татарстана.