В ОАЭ протестировали электробус нового поколения

Управление по дорогам и транспорту Дубая (RTA) запустило в тестовом режиме электрический автобус на маршруте, соединяющем станции метро с ключевыми туристическими точками. Об этом сообщает Emirates News Agency (WAM), партнер сети TV BRICS.

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Отмечается, что электробус оснащен передовыми технологиями: цифровыми камерами вместо зеркал, проекционным дисплеем на лобовом стекле и интеллектуальными системами безопасности. Он способен проехать до 370 километров без подзарядки и вмещает 76 пассажиров.

Транспорт адаптирован к климату региона и оборудован мощными аккумуляторами. В ходе тестирования специалисты RTA будут анализировать его эффективность в условиях повышенного спроса, а также в летнюю жару.

Как уточняет агентство, инициатива является частью стратегии по переходу страны к безуглеродному транспорту к 2050 году.