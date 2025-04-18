В РФ выставили на продажу 19-летний ВАЗ без пробега

"Российская газета" в ходе изучения сайтов автомобильных объявлений наткнулась на очень интересный экземпляр - ВАЗ-2110 2006 года выпуска с пробегом всего 22 тысячи километров. Интерес к автомобилю добавляет и то, что он принадлежал одному человеку.

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Основываясь на данных из объявления, продавец из города Орск просит за свою уникальную капсулу времени 700 тысяч рублей, что на 50 тысяч дешевле новой Lada Granta в базовой версии.

Кузов машины, который сохранился практически идеально, окрашен в черную эмаль под названием "Млечный путь". Салон 19-летнего седана выглядит так, будто только вчера был собран на конвейере. Сиденья обиты серой тканью, а для удобства передних пассажиров предусмотрены электростеклоподъемники и климат-контроль. Кроме того, для улучшения управляемости был установлен новый электроусилитель руля.

Под капотом "десятки" расположен инжекторный восьмиклапанный мотор объемом 1,6 литра и мощностью 81 л.с.

По заверению владельца, автомобиль всю жизнь находился во владении его родственника и всегда хранился в гараже.

Ранее "РГ" рассказала о том, что в РФ выставили на продажу ВАЗ-2107 без пробега в экспортном цвете.