Идеальная "десятка": в РФ выставили на продажу 19-летний ВАЗ без пробега
"Российская газета" в ходе изучения сайтов автомобильных объявлений наткнулась на очень интересный экземпляр - ВАЗ-2110 2006 года выпуска с пробегом всего 22 тысячи километров. Интерес к автомобилю добавляет и то, что он принадлежал одному человеку.
Основываясь на данных из объявления, продавец из города Орск просит за свою уникальную капсулу времени 700 тысяч рублей, что на 50 тысяч дешевле новой Lada Granta в базовой версии.
Кузов машины, который сохранился практически идеально, окрашен в черную эмаль под названием "Млечный путь". Салон 19-летнего седана выглядит так, будто только вчера был собран на конвейере. Сиденья обиты серой тканью, а для удобства передних пассажиров предусмотрены электростеклоподъемники и климат-контроль. Кроме того, для улучшения управляемости был установлен новый электроусилитель руля.
Под капотом "десятки" расположен инжекторный восьмиклапанный мотор объемом 1,6 литра и мощностью 81 л.с.
По заверению владельца, автомобиль всю жизнь находился во владении его родственника и всегда хранился в гараже.
Ранее "РГ" рассказала о том, что в РФ выставили на продажу ВАЗ-2107 без пробега в экспортном цвете.