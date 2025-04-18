Hongqi объявила роскошную новинку для России

Китайский автобренд Hongqi привезет в Россию гибридную версию минивэна HQ9 с полным приводом. Об этом сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на исполнительного директора представительства Hongqi Russia Ивана Савельева.

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«В этом или в следующем году у нас планируется полноприводная гибридная версия минивэна HQ9. Возможно, у седанов H5 и H9 новые поколения тоже будут гибридные. Расширим линейку SUV, даже может быть внедорожники, по крайней мере, такая информация есть, но это предварительно», — пояснил он.

Гибридная версия оснащается двухлитровым мотором на 163 л.с и двумя электродвигателями на передней и задней оси на 228 л.с.

До этого Hongqi объявила о выходе на российский рынок минивэна HQ9. Автомобиль стоит от 7,69 млн до 8,49 млн рублей.

Автомобиль оснащен турбомотором 2.0 мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Салон рассчитан на семь человек, сдвижные задние двери снабжены электроприводами. Кресла второго ряда снабжены дополнительным упором для ног, функцией массажа и электрорегулировками в 16 направлениях.

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