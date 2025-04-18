Subaru показала новые большие подушки безопасности

Японский автопроизводитель объявил, что Forester первым обзавелся инновационной системой безопасности для велосипедистов — внешний эйрбег увеличенного размера, который надувается перед лобовым стеклом и закрывает передние стойки. Подушка предназначена для того, чтобы защитить голову велосипедиста от серьезных травм при ДТП.

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В Subaru утверждают, что это первая подобная подушка безопасности в мире, которая уже устанавливается на серийные автомобили. При этом за основу была взята конструкция, впервые представленная еще в 2016 году. Это был эйрбег для пешеходов, раскрывающийся у нижней кромки лобового стекла, однако он не защищал велосипедистов, посадка у которых выше. Так что Subaru увеличила размер подушки, «продлив» ее на передние стойки.

Инновационную подушку первым получил новый Subaru Forester, но пока только на японском рынке. Предложат ли эту опцию в других странах, неизвестно.

Существуют и другие варианты защиты для велосипедистов. Например, несколько лет назад шведский производитель велосипедной экипировки POC объединился с компанией-поставщиком автомобильных систем безопасности Autoliv и создал велосипедный шлем с эйрбегом. Шлем оснастили чувствительными датчиками и встроенной подушкой безопасности, которая снижает риск получения умеренной или смертельной травмы головы с 80 до 30 процентов при столкновениях на скорости 20 километров в час.