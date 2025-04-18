Беспилотные такси Waymo раскритиковали за помощь полиции

Беспилотные автомобили Waymo, курсирующие по улицам Лос-Анджелеса, превратились в неожиданных помощников полиции. Как пишут СМИ, департамент полиции Лос-Анджелеса (LAPD) начал использовать видеозаписи с камер Waymo для расследования преступлений. Недавно опубликованная запись с беспилотного такси помогла в деле об угоне автомобиля, запечатлев подозреваемого. Это вызвало волну споров о конфиденциальности.

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Waymo, принадлежащая Alphabet, оснащает свои машины камерами и датчиками, которые непрерывно фиксируют окружающую среду. Полиция может запрашивать эти данные через судебные ордера, как указано в руководстве Waymo. Однако критики, включая эксперта по технологиям Кэти Глисинан, предупреждают, что такие практики могут превратить беспилотные такси в «катящиеся камеры наблюдения». Waymo утверждает, что не собирает данные для идентификации людей и требует законных оснований для передачи записей.

С ростом числа беспилотных машин — Waymo выполняет 100,000 поездок еженедельно — вопросы приватности становятся всё острее. Компания пока не комментирует планы по изменению политики конфиденциальности.