Changan объявил грандиозные скидки на автомобили 2023 и 2024 годов

По всей видимости, у компании имеются солидные запасы ранее ввезённых на территорию РФ кроссоверов, пикапов и седанов. Чтобы быстрее распродать их, в местном офисе решили ввести новые маркетинговые акции.

© Quto.ru

Changan Alsvin

2023 год: было — 1 750 000 и скидка 150 000; стало — 1 750 000 и скидка 250 000

2024 год: было — 1 850 000 и скидка 50 000; стало — 1 850 000 и скидка 150 000

Changan Eado Plus

2023 год: было — 2 329 900 и скидка 200 000; стало — 2 329 900 и скидка 300 000

2024 год: было — 2 439 900 и скидка 80 000; стало — 2 439 900 и скидка 200 000

Changan Lamore

2023 год: было — 2 789 900 и скидка 200 000; стало — 2 789 900 и скидка 320 000

2024 год: было — 2 869 900 и скидка 80 000; стало — 2 869 900 и скидка 200 000

*Changan CS95 *

2023 год: было — 4 179 900 и скидка 150 000; стало — 4 179 900 и скидка 250 000 2024 год: было — 4 529 900 и скидка 100 000; стало — 4 529 900 и скидка 200 000

Changan UNI-T

2023 год: было — 2 869 900 и скидка 150 000; стало — 2 869 900 и скидка 250 000

2024 год: было — 3 069 900 и скидка 100 000; стало — 3 069 900 и скидка 200 000

Changan UNI-V

2023 год: было — 2 859 900 и скидка 150 000; стало — 2 859 900 и скидка 250 000

2024 год: было — 3 069 900 и скидка 100 000; стало — 2 869 900 и скидка 200 000

Changan UNI-K

2023 год: осталась только максимальная комплектация Tech за 4 219 900 со скидкой 350 000

Changan Hunter

2023 год: вернулась комплекстация Comfort (3 429 900), а на исполнение Luxe (3 479 900) скидка выросла до 200 000 вместо 100 000

2024 год: 3 739 900, скидка была 50 000, стала — 100 000