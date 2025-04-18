Мораторий на штрафы для мусоровозов перестанет действовать

В регионах, где не организована передача данных ГЛОНАСС в Федеральную систему учета ТКО, мораторий на штрафы за перегруз мусоровозов перестанет действовать. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов России Денис Буцаев.

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На данный момент в системе используются данные о более чем 25 тысячах мусоровозов, но девять тысяч из них не передают информацию о своих маршрутах. Если до конца апреля они не начнут этого делать, региональные операторы могут столкнуться с санкциями.

На данный момент в «красной зоне» из-за проблем с передачей данных ГЛОНАСС числятся 14 регионов. В семи из них информация о движении мусоровозов не поступает с марта 2025 года. В их числе республики Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тыва, Кабардино-Балкария, а также Ивановская и Магаданская области.

В «зеленой зоне» сейчас 52 региона — они передают маршруты 50 процентов мусоровозов и более. Постоянную передачу данных со всех мусоровозов обеспечивают Псковская область и Республика Калмыкия.

— Передача данных ГЛОНАСС позволяет отслеживать маршруты мусоровозов и несанкционированный сброс отходов на свалки, — подчеркнула генеральный директор РЭО Ирина Тарасова в беседе с РИАМО.

С 1 апреля в России вступил в силу трехлетний мораторий на штрафы за перегруз мусоровозов, зарегистрированных в федеральной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ТКО).

До этого правительство России выпустило распоряжение, направленное на ускорение создания 36 комплексных объектов обращения с ТКО мощностью почти пять миллионов тонн в год. Благодаря этому 19 регионов максимально сократят сроки прединвестиционной стадии проектов и закроют потребности в мощностях по обработке и утилизации отходов. Российский экологический оператор (РЭО) предоставит льготное финансирование по ним.