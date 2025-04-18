Беспилотные автомобили начнут ездить на дорогах общего пользования с 2027 года

Вывести беспилотные автомобили на дороги общего пользования планируется к 2027 году, сообщили в пресс-службе Минтранса.

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В ходе заседания рабочей группы, прошедшего в стенах Минтранса, была определена главная цель - создание единых правил и инфраструктуры для безопасного использования такого транспорта. Ожидается, что нормативная база обеспечит безопасность движения, а от качества дорог, интеграции с цифровыми платформами и оснащения умными датчиками будет зависеть успех масштабирования проекта.

В министерстве заявили, что основным инструментом в этом процессе будет "Дорожная карта". Документ разрабатывается по поручению зампредседателя правительства РФ Виталия Савельева.

"План мероприятий позволит вывести беспилотные авто на дороги общего пользования к 2027 году. Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще нужно доработать технологии и согласовать правила", - говорится в сообщении.

В Минтрансе также считают, что совместная работа производителей, бизнеса и регуляторов приведет к тому, что беспилотные автомобили станут привычной частью транспортной системы страны.