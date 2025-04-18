Haval уменьшил размеры скидок на популярные модели
Многие ожидали, что скидки будут только расти, так как дилерские площадки откровенно затоварены. Но локальное представительство «Хавейло» решило, напротив, сократить размеры выгод.
Haval M6
2024 год: начальная цена — 2 179 000 ₽, была скидка 300 000, а стала 230 000 ₽
2025 год: без изменений
Haval Jolion
2024 год: без изменений
2025 год: у начальной комплектации Comfort за 2 149 000 ₽ скидка была 300 000, а стала 200 000 ₽
Haval H3
2024 год: начальная цена — 2 699 000, была скидка 350 000, а стала 300 000 ₽
2025 год: без изменений
Haval H9
У дизельной версии (от 4 899 000 ₽) скидка была 300 000, а стала 200 000 ₽
А вот Changan увеличил прямые скидки на автомобили 2023-2024 годов выпуска. По всей видимости, у компании имеются солидные запасы ранее ввезённых на территорию РФ кроссоверов, пикапов и седанов.