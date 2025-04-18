Chery раскрыла российские цены удлиненного кроссовера Tiggo 7L

Объём багажного отделения составляет 475 литров, а при сложенных задних сиденьях — 1500 литров, что делает новинку интересным вариантом для семейных покупателей. Силовой агрегат — 1,6-литровый 150-сильный бензиновый двигатель и 7-ступенчатая роботизированная коробка. Привод — только передний.

© Quto.ru

Для рынка РФ заготовлены комплектации Active, Prime и Ultra по цене 2 580 000, 2 780 000 и 2 900 000 рублей, соответственно (всё цены — с учётом выгод по действующим маркетинговым программам).

В базовой версии Active есть полностью светодиодная оптика, дистанционный запуск двигателя, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, камера заднего вида, плюс электрический стояночный тормоз.

Продолжают список четыре подушки безопасности, датчики дождя и света, круиз-контроль, полный «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, 6 динамиков, а также пара экранов диагональю 12,3 дюйма.

По просьбам россиян автомобиль оснащён физическими клавишами управления микроклиматом и подогревом сидений. Кроме того, в комплектации Prime предусмотрены панорамная крыша и потолок чёрного цвета.

А ещё Chery обновила коллекцию городских велосипедов. Каждую модель теперь оснащают звонком, комплектом крыльев, светоотражателями и держателем для бутылки.