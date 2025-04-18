Аресты автомобилей стали грозить москвичам

Столичных водителей предупредили об арестах автомобилей из-за неоплаченных штрафов за парковку. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

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«Так случилось с владельцем машины, который регулярно парковался под запрещающими знаками. За нарушения он получил 26 штрафов от МАДИ, но не оплатил их в установленный срок — 60 дней. Судебные приставы арестовали автомобиль и отправили на спецстоянку. Чтобы вернуть машину, нарушителю нужно заплатить 73 тыс. рублей долга», — говорится в публикации.

В случае, если владелец авто не оплатит штраф, то его машину продадут с аукциона.

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До этого сообщалось, что на востоке Москвы на шоссе Энтузиастов столкнулись четыре автомобиля. О пострадавших в результате аварии не сообщается. На опубликованной в сети фотографии видно, что автомобили парализовали движение на одной из полос на проезжей части. Кроме того, все транспортные средства, участники ДТП, получили повреждения: у машин сломаны капоты и бамперы.