Введена плата за проезд по трассе А-289 из Краснодара в Крым

«Автодор» объявил о введении платы за проезд по трассе А-289 из Краснодара в Крым
За проезд по автодороге А-289 (Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь) с 22 апреля начнут взимать плату, сообщили в ГК «Автодор».
С 22 апреля трасса переходит в доверительное управление компании, с декабря 2024 года она эксплуатировалась в бесплатном режиме, указали в «Автодоре», передает РИА «Новости». С 22 же апреля дорога начнет эксплуатироваться в платном режиме.
Трассу оборудовали безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток». Стоимость проезда для легковушек и мотоциклов по разным участкам составит от 170 до 750 рублей.
Альтернативными маршрутами от Краснодара до Крыма, Анапы, Новороссийска и в обратном направлении является федеральная трасса А-146 «Краснодар – Верхнебаканский».
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Также можно воспользоваться дорогой через станицу Новомышастовскую и Темрюк.
В декабре в Татарстане открыли движение по двум платным автодорогам – второму этапу Вознесенского тракта и трассе Алексеевское – Альметьевск.
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