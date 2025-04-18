Nissan выпустит новое поколение спорткара GT-R

Motor.ru

Производство актуальной модификации R35 специалисты завершили в минувшем марте. При этом бренд официально не подготовил преемника для легендарной модели. Однако инсайдеры сообщают, что японские инженеры тайно работают над новым поколением спорткара уже несколько лет.

Nissan выпустит новое поколение спорткара GT-R
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О планах развития спортивной линейки недавно заявил новый глава Nissan Айвен Эспиноза. Топ-менеджер сообщил, что спортивные автомобили являются частью ДНК компании. Кроме того, генеральный директор бренда упоминал, что марка не откажется от названия GT-R, а сам спорткар должен стать быстрейшей моделью на гоночном треке.

Сложив все заявления воедино, инсайдеры сделали вывод, что новое поколение GT-R все-таки увидит свет. В то же время официально никаких подробностей будущего проекта пока нет. Не исключено, что GT-R R36 получит полностью электрическую модификацию или же станет высокопроизводительным гибридом. В любом случае до реализации планов Nissan как минимум несколько лет.

В сентябре прошлого года руководство Nissan рассказало о причинах прекращения производства GT-R. Тогда в компании сообщили, что завершают сборку спорткаров не по своему желанию.

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