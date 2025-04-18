Nissan выпустит новое поколение спорткара GT-R

Производство актуальной модификации R35 специалисты завершили в минувшем марте. При этом бренд официально не подготовил преемника для легендарной модели. Однако инсайдеры сообщают, что японские инженеры тайно работают над новым поколением спорткара уже несколько лет.

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О планах развития спортивной линейки недавно заявил новый глава Nissan Айвен Эспиноза. Топ-менеджер сообщил, что спортивные автомобили являются частью ДНК компании. Кроме того, генеральный директор бренда упоминал, что марка не откажется от названия GT-R, а сам спорткар должен стать быстрейшей моделью на гоночном треке.

Сложив все заявления воедино, инсайдеры сделали вывод, что новое поколение GT-R все-таки увидит свет. В то же время официально никаких подробностей будущего проекта пока нет. Не исключено, что GT-R R36 получит полностью электрическую модификацию или же станет высокопроизводительным гибридом. В любом случае до реализации планов Nissan как минимум несколько лет.

В сентябре прошлого года руководство Nissan рассказало о причинах прекращения производства GT-R. Тогда в компании сообщили, что завершают сборку спорткаров не по своему желанию.

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