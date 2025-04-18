В России рекордно выросла стоимость бензина АИ-95

По данным информационного агентства ТАСС, рост цен на топливо зафиксировали на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Повышение стоимости топлива специалисты объясняют сезонным ростом спроса, который произошел перед началом летней посевной кампании.

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Стоимость тонны бензина марки «Премиум-95» составляет 60,663 тысячи рублей. Таким образом, за неделю топливо подорожало на пять процентов. В прошлый раз стоимость тонны горючего поднималась выше 60 тысяч рублей в декабре 2024 года.

Бензин марки АИ-92 в ходе торгов подорожал на 7,2 процента, достигнув 54,132 тысячи рублей за тонну. Отметку в 54 тысячи рублей топливо превысило второй раз за год. Кроме того, в России подорожал дизель. Тонну солярки теперь торгуют за 60,9 тысячи рублей.

В начале февраля эксперты назвали российские регионы с самым доступным бензином. Дешевле всего топливо марки АИ-92 обходится жителям Челябинской области.