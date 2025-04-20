Huawei и Chery представили новый электромобиль

Компании Huawei и Chery в рамках своего совместного предприятия Luxeed представили в Китае новый электромобиль с увеличенным запасом хода (EREV) под названием Luxeed R7. Новинка, разработанная в рамках альянса Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), позиционируется как кроссовер с высокими показателями эффективности и комфорта. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Автомобиль представляет собой кроссовер с обтекаемым дизайном и низким коэффициентом аэродинамического сопротивления. Среди внешних особенностей — скрытые дверные ручки, панорамная крыша и современные светодиодные полосы спереди и сзади. Для покупателей предлагается выбор из восьми цветов кузова, включая новый оттенок Tourmaline Blue.

Внутри салона предусмотрен 52-литровый передний багажник, а общий объем грузового пространства при сложенных задних сиденьях может достигать 2130 литров. Интерьер ориентирован на комфорт в дальних поездках: сиденье переднего пассажира выполнено в формате «нулевой гравитации», имеет 18 регулировок, подставку для ног, функции обогрева, вентиляции и массажа. Аудиосистема от Huawei мощностью 1000 Вт оснащена 17 динамиками.

Силовая установка обеих версий включает 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, выполняющий роль генератора для подзарядки батареи, и литий-железо-фосфатную (LFP) батарею емкостью 53,4 кВтч производства CATL. Автомобиль построен на 400-вольтовой платформе Huawei Jujing, поддерживающей быструю зарядку: по заявлению производителя, от 20% до 80% батарею можно зарядить за 15 минут.

Ключевой особенностью версии Max с задним приводом является впечатляющий заявленный запас хода — до 1673 километров при полностью заряженной батарее и полном топливном баке. Этот показатель на 7% превышает характеристики предыдущих моделей и ставит Luxeed R7 в один ряд с конкурентами по дальности хода, такими как Tesla Model Y или NIO ES8. Разгон до 100 км/ч у заднеприводной версии занимает 7,4 секунды.

Комплектация Ultra оснащается полным приводом благодаря двум электромоторам суммарной мощностью 510 л.с., что сокращает время разгона до 100 км/ч до 4,9 секунды. При этом запас хода полноприводной версии составляет 1551 км.

Luxeed R7 интегрирован с технологиями Huawei. За функции системы помощи при вождении отвечает система Qiankun ADS 3.0, включающая 192-лучевой лидар, три радара миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых датчиков и 11 камер. Система поддерживает функции навигационного пилотирования на трассе и в городе, а также автоматическую парковку. Информационно-развлекательный комплекс работает под управлением операционной системы HarmonyOS 4, отображаясь на 15,6-дюймовом центральном сенсорном экране и 12,3-дюймовой цифровой приборной панели. Предусмотрена поддержка беспроводных обновлений ПО.

Кроссовер построен на интеллектуальной платформе Huawei Turing. Подвеска включает двойные поперечные рычаги спереди и многорычажную конструкцию сзади. Заявленный тормозной путь со скорости 100 км/ч до полной остановки составляет 35,6 метра. Интеллектуальная система iVSE от Huawei адаптирует настройки автомобиля к различным дорожным условиям.

Luxeed R7 доступен для китайского рынка в двух комплектациях: Max и Ultra. Стоимость версии Max составляет 299 800 юаней (примерно 3,4 млн руб. по курсу на 20 апреля 2025 года, – «Газета.Ru»), а комплектации Ultra — 319 800 юаней (почти 3,6 млн руб.).