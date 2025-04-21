В РФ появился в наличии суперседан Xiaomi SU7 Ultra

У одного из дилеров Санкт-Петербурга в наличии появился суперседан Xiaomi SU7 Ultra. Цена - 15,5 млн рублей.

© Российская Газета

"Первый автомобиль в России! Для тех, кто хочет быть самым первым на треке, светофоре и стать обладателем первой машины в РФ!", - говорится в сообщении дилера, который отмечает, что автомобиль полностью растаможен.

Xiaomi SU7 Ultra - самая мощная модификация электрического седана. Суммарная отдача трёх двигателей: 1548 л.с. и 1770 Нм. До 100 км/ч "Ультра" разгоняется за 1,97 секунды.

Продажи суперседана начались в Китае осенью 2024 года. Спустя 10 минут после презентации SU7 Ultra было принято 3680 заявок. "Очередью", вероятно, и объясняется такая задержка появления модели в России.

Цены на Xiaomi SU7 Ultra в Китае стартуют от 530 тысяч юаней (5,9 млн рублей).