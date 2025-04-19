Voice of San Diego: студенты-боты обходятся США в миллионы долларов

Американские государственные колледжи столкнулись с масштабной атакой ботов-студентов, которые крадут финансовую помощь, предназначенную для реальных абитуриентов. Об этом сообщает Voice of San Diego. Согласно источнику, сумма похищенных ботами за 2024 год средств превысила $11 млн. Это более чем вдвое больше показателей предыдущего года, когда 25% заявок в общественные колледжи Калифорнии были поданы ботами. По словам профессора Юго-Западного колледжа Элизабет Смит, за весенний семестр она исключила 104 ботов — среди оставшихся студентов оказалось лишь 15 человек. "Преподаватели радуются, когда в их классе много заинтересованных учеников. Я подумала: "Отлично, у меня будет целая группа учеников, которые увлечены и учатся". Но быстро стало ясно, что это не так", - заявила Смит. Боты создаются с целью мошенничества в государственных и федеральных программах финансовой помощи. Они регистрируются на курсы, подавая работы, сгенерированные искусственным интеллектом, и остаются в списках достаточно долго для получения выплат. Подобная мошенническая схема стала набирать обороты в 2021 году.