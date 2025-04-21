В России скоро появится новейший Changan CS75 Plus

Во время пресс-тура в Чунцин «Мотору» удалось узнать, что в этом году в нашу страну привезут модель четвёртого поколения. Такой Changan CS75 Plus вышел на китайский рынок в конце сентября прошлого года, но кроссовер уже сертифицирован в России. Предшественник у нас появился только в конце 2024 года, так что одноимённые модели могут продаваться параллельно.

© Motor.ru

Мировая премьера актуального Changan CS75 Plus состоялась прошлым летом. Это действительно новая модель: поменялась колёсная база, а общих деталей с предшественником нет. Четвёртое поколение длиннее третьего на семь сантиметров (теперь 4770 мм), но концепция прежняя: поперечный мотор, спереди стойки McPherson, сзади многорычажка.

© Motor.ru

В Китае у кроссовера два бензиновых двигателя: 1,5-литровый (192 л.с., 310 Нм) и 2,0-литровый (233 л.с., 390 Нм). Трансмиссия одинаковая: 8-ступенчатый автомат Aisin. Привод только передний. Какой именно Changan CS75 Plus сертифицирован в России пока не уточняется. Особенности интерьера — трёхсоставной 37-дюймовый экран, тактильно-приятные отделочные материалы повсюду и переднее пассажирское кресло с оттоманкой.

Сейчас Changan CS75 Plus третьего поколения стоит в России от 3 590 000 до 3 949 900 рублей, однако с учётом спецпредложений можно сторговать до 800 тысяч рублей. В Китае топ-версия кроссовера четвёртого поколения потянет на 140 тысяч юаней (19 тысяч долларов), а базовый вариант стоит 109 тысяч юаней (15 тысяч долларов).