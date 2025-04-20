В РФ и Белоруссии 23 апреля начнут продавать единые полисы ОСАГО

Продажа полисов ОСАГО, которые будут действовать на территории России и Белоруссии, начнется с 23 апреля, новых переносов сроков не планируется. Об этом пишет «Россия-1» со ссылкой на пресс-службу Российского союза автостраховщиков.

Власти Союзного государства планировали запустить «белую карту» еще в 2023 году, но из-за необходимости доработки системы ее старт неоднократно переносили, отметили журналисты.

«Продажа полисов единого ОСАГО для России и Белоруссии («Белая карта») начнется с 23 апреля в соответствии с правилами системы страхования Союзного государства», — пояснили в объединении.

В настоящее время при пересечении границы Белоруссии и России автомобилисты должны приобретать полисы обязательного страхования, действующие на территориях соответствующих стран, либо оформлять так называемую «синюю карту» для краткосрочных поездок.

Покрытие на Белоруссию не будет по умолчанию включаться во все полисы ОСАГО после 23 апреля, для расширения действия полиса на вторую страну автовладельцу следует заключить дополнительное соглашение к страховому договору, разъяснили в РСА.

Договор ОСАГО с покрытием в России и Белоруссии можно будет заключить только в электронном виде на сайтах страховщиков, имеющих право на операции в рамках международных систем страхования, констатировали в объединении.