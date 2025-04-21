На аукционе продали очень редкий кемпер на базе Volkswagen T1

Этот ультраредкий Volkswagen Type 2 T1 Camper Van с проходом из кабины в жилой отсек и с двумя распашными дверями по бокам — настоящая жемчужина среди фургонов своего времени. По данным Bonhams, в мире сохранилось всего три подобных экземпляра, и один из них был продан на аукционе в Гудвуде.

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Автомобиль был собран 26 августа 1964 года как модель 1965 года и отправлен новым в Сан-Франциско, США. В Калифорнии компания EZ Campers установила на него уникальный интерьер, сохранив при этом редкие передние ступени от EZ, что сегодня является большой редкостью.

После долгих лет в районе Сакраменто и последующего простоя, фургон был выкуплен компанией Vintage Warehouse, специализирующейся на редких VW. Именно в этот период были установлены поднимающаяся крыша и двухъярусные спальные места.

В 2005 году автомобиль был ввезён в Великобританию, где в течение 12 лет находился у одного владельца. Он провёл масштабную и дорогостоящую реставрацию без компромиссов в мастерской Haywood Classic & Custom.

Двигатель объёмом 1,6 литра — «new-old-stock». Он был куплен на заводе VW в Мексике и установлен в 2008 году вместе со всеми новыми комплектующими, включая топливный насос и усиленный генератор.

Интерьер выполнен из тикового дерева и морской фанеры, профессионально отполирован и доведён до шоу-уровня. Обивкой салона из кожи занималась студия Bernard Newbury Auto Interiors. Электропроводка была полностью обновлена, установлен обогреватель Eberspächer.

Особое внимание уделялось тепло- и звукоизоляции. Благодаря кровати EZ и двухъярусным спальным местам, в фургоне комфортно размещаются четыре человека.

Общая стоимость реставрации составила около £50,000 (≈ 5,7 млн руб.). В 2017 году нынешний продавец приобрёл авто на британском аукционе, с тех пор использовал его крайне бережно.

Этот редчайший Camper Van предлагался с сертификатом от Volkswagen, списком опций, архивом техосмотров, британским свидетельством о регистрации (V5C) и полным пакетом документов по восстановлению. Настоящее сокровище для коллекционера и знатока классических VW.

За него заплатили £46,000 или около 5 млн рублей.