Обновленный Honda Fit/Jazz раскрыт до премьеры

В открытой базе Минпромторга Китая появились фотографии хэтчбека образца 2025 года. Такой автомобиль пропишется на совместном предприятии GAC-Honda, но в будущем аналогичную внешность могут получить японские пятидверки Fit и европейские аналоги Jazz. Дизайн необычный: широко «распахнутые» фары в прошлом, ставка сделана на тонкую двухъярусную оптику.

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Спереди Honda Fit стала напоминать Toyota Yaris, а ради нового «лица» потребовалось заменить не только бампер, решётку радиатора и светотехнику, но и штамповку капота и передних крыльев. Задний бампер тоже другой, но с кормы перемены минимальные. Обновлённый хэтчбек на шесть сантиметров длиннее предшественника, но ширина, высота и колёсная база прежние.

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

Перемен по технике в Китае не ожидается. Сертифицирован хэтчбек со старым 1,5-литровым атмосферным двигателем в варианте форсировки на 122 лошадиные силы. Вероятно, крутящий момент составит 145 Нм, а ставку сделают на вариатор. В настоящий момент Honda Fit стоит в Китае от 72 тысяч юаней (10 тысяч долларов), и удорожание маловероятно.

Бизнес Honda в Поднебесной испытывает проблемы: продажи упали на треть, а загрузку моторного производства сократят вполовину. Бензиновые модели в Китае становятся невостребованными, а тренд на электрификацию японцы «проспали» и пока не способны на равных конкурировать с местными производителями.