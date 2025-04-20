В России появится кроссовер Changan CS75 Plus четвертого поколения
Кроссовер Changan CS75 Plus четвертого поколения появится на рынке России, сообщает портал «Китайские автомобили». На новую модель уже получают сертификат ОТТС.
Длина машины — 4770 мм (на 60 мм больше, чем у предыдущего поколения), колесная база — 2800 мм. В движение его приводят два ДВС на выбор: 1,5-литровый на 191 л.с. и 2-литровый мощностью 233 л.с. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат» Aisin. Привод — передний.
На передней панели — блок из трех больших дисплеев, на центральном тоннеле предусмотрено две панели для подзарядки смартфонов, в наличии сиденья с выраженной боковой поддержкой и кожаной обивкой. Задние фонари автомобиля соединены светодиодной полосой, на кузове — скрытые дверные ручки.
До этого стало известно, что в России сертифицированы кроссоверы Omoda C5 и Jetour T2 калининградской сборки. Автомобили получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
ОТТС оформили компании, входящие в структуру калининградского «Автотор Холдинг». Сертификационные документы по обеим моделям оформлены на год.
Завод «Автотор» сообщил о пусконаладочных работах на новой сборочной линии, рассчитанной на выпуск 80 тыс. автомобилей в год. По информации завода, она предназначена для выпуска нескольких моделей автомобилей. Роботизированный конвейер обладает возможностью быстрой перенастройки для сварки разных кузовов.