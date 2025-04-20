Tesla откладывает запуск бюджетного электромобиля

Tesla откладывает выпуск более доступной версии своего популярного электромобиля Model Y, известного как E41, до конца 2025 года или начала 2026 года. Как сообщает Digital Trends, эта модель должна была стать на 20% дешевле текущей, с ценой около $33,000 после федерального налогового кредита в $7,500.

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Для сравнения, текущая версия Model Y Long Range AWD стоит $41,490 после скидки. Задержка связана с приоритетом Tesla на разработку роботакси Cybercab и проблемами с цепочками поставок из-за новых 25% тарифов.

Компания также работает над упрощенной версией Model 3, но планы по созданию электромобиля стоимостью $25,000, о котором ранее говорил Илон Маск, временно заморожены. Основное внимание Tesla сейчас уделяет автономным технологиям, включая Cybercab, представленный в 2024 году. Более дешевый Model Y должен был получить упрощенный интерьер и меньший размер, чтобы конкурировать с такими брендами, как Hyundai, Kia и Chevrolet в сегменте до $40,000.

Задержка может разочаровать покупателей, ждавших бюджетный вариант, особенно на фоне роста конкуренции в сегменте электромобилей.