В РФ привезли бюджетный кроссовер Chevrolet Equinox

На авторынке России практически не найти 7-местных кроссоверов по цене до 3 млн рублей. Однако новый Chevrolet Equinox, импортируемый «серыми» дилерами, соответствует данному критерию.

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Наиболее бюджетная версия оценивается в 2,85 млн рублей – это предложение от дилера из Воронежа, который готов привезти авто под заказ. Машина имеет отделку из искусственной кожи, 17-дюймовые легкосплавные диски, панорамную крышу, сообщает портал «Автоновости дня».

Более дорогая комплектация предлагается во Владивостоке. Цена «спортивной» RS-версии увеличивается до трех миллионов. Авто выделяется черным кузовом, уникальными литыми дисками. Оба варианта оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 173 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатым «автоматом».

У продавца из Воронежа есть Equinox с 2-литровым двигателем мощностью 273 лошадиных сил. Трансмиссия – 9-ступенчатая автоматическая, а привод – полный. Его стоимость достигает 3,75 миллиона. Максимальная цена на Equinox – 5,85 млн рублей.

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