В России собрали новый Haval, которого нет в Китае

В социальных сетях «Хавал-Клуба» опубликовали снимок кросс-купе F7x второго поколения. Судя по антуражу и подписям с названием модели вместо номеров, автомобиль подловили во время фирменной фотосессии. Речь идёт о мировой премьере: купеобразной версии у кроссовера Monster нет даже на родине в Китае. По неофициальным данным, кросс-купе Haval F7x уже собирают на заводе в Туле.

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Haval F7 второго поколения представляет собой адаптированный для России кроссовер Monster. Фотошпионы из Китая ловили прототип купеобразной версии, однако на внутреннем рынке доступна только модификация с традиционным кузовом. При этом в нашей стране кросс-купе запатентовали ещё три года назад! За это время изменилась только конфигурация выхлопа и декор.

Прошлым летом директор департамента стратегии, планирования и управления продуктом «Хавейл Моторс Рус» Александр Зубик заявил журналистам, что кросс-купе Haval F7x перейдёт во второе поколение, если в компании увидят у модели коммерческий потенциал. С тех пор информации о модели не было, но фотосессия намекает, что расширение российской линейки не за горами.

Обычный Haval F7 образца 2025 года стоит от 2,7 до 3,5 миллиона рублей с учётом прямых скидок автопроизводителя. В прошлом поколении доплата за купеобразный кузов составляла 50-70 тысяч рублей, но сейчас разница может быть больше. Технических отличий у «семёрок» не было, и едва ли они появятся.