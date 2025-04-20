Tesla сделала скидку около 1 млн рублей на Cybertruck из-за низких продаж

Компания Tesla снизила производственные планы для своего угловатого электрического пикапа Cybertruck, поскольку его продажи в последнее время оказались не столь впечатляющими. Это также вынудило автопроизводителя объявить о значительном снижении цен, размер текущих скидок достигает почти $12 000 (986 000 руб. по курсу на 20 апреля 2025 года, — «Газета.Ru»). Об этом сообщает издание MotorBiscuit (MB).

Согласно данным MB, продажи Cybertruck в США в первом квартале 2025 года составили около 6400 единиц, что значительно ниже целевых показателей компании. На фоне этих результатов, как пишет издание, компания Илона Маска оказалась в режиме «выживания».

В качестве меры по стимулированию спроса Tesla предлагает существенные скидки на модели Cybertruck. Для версии Foundation Series скидка достигает $11 990. Кроме того, для привлечения покупателей бренд может предлагать бесплатную пожизненную зарядку на станциях Supercharger для батареи емкостью 123 кВтч. Для других версий Cybertruck скидки чуть менее щедрые, достигая примерно $10 550 (около 863 000 руб.).

Согласно данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), Cybertruck входит в число самых «американских» автомобилей на рынке: 65% его компонентов произведено в США и Канаде. Это даже больше, чем у «истинно американского» пикапа Ford F-150. Однако, несмотря на высокую долю американских комплектующих, продажи Cybertruck в Соединенных Штатах остаются крайне низкими.

Самая младшая версия Cybertruck (Long Range) продается в США по цене от $70 000 (примерно 5,75 млн руб.).