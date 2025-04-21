Honda отзывает электрокары Acura ZDX в США

Они могут ослабнуть, отвалиться и повредить проводку, что опасно для силовой установки электрокара. Проблема касается моделей, собранных с апреля по октябрь. Жалоб владельцев пока не зафиксировано, но Honda начнет отправлять уведомления с 27 мая. Все работы будут бесплатными в дилерских сервисах.

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Электрокроссовер ZDX построен на платформе BEV3 от General Motors. Базовая версия Acura ZDX стоит от 64,5 тысячи долларов, а топовая ZDX Type S предлагает 499 лошадиных сил и полный привод.

Риск повреждения высоковольтных систем делает отзыв важным шагом в поддержании имиджа марки.

Напомним, что Great Wall избавится от одного из автобрендов в России. Европейской автомобильной промышленности грозят банкротства.