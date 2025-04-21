Опубликованы фотографии Mazda EZ-60 до официальной премьеры

Портал Autohome познакомился с моделью EZ-60 до официальной премьеры. Новинка Mazda оказалась с китайской начинкой: за технику отвечал Changan, а ближайшим аналогом является Deepal S07. Однако полным «клоном» EZ-60 не является: все кузовные панели новые, иначе оформлен интерьер, а ещё у «Мазды» другое оснащение. Новинка может быть последовательным гибридом или электрокаром.

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Длина/ширина/высота Mazda EZ-60 равны соответственно 4850/1935/1620 миллиметрам, колёсная база — 2902 миллиметра. Разница с Deepal S07 невелика, например, по расстоянию между осями Mazda больше на два миллиметра, а по общей длине — на 100 миллиметров. Экстерьер оформлен в духе японских моделей, и ничего общего с «китайцем» нет.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

В салоне тоже поменялись все основные элементы, но китайское происхождение очевидно из-за тотальной цифровизации. Mazda даже превзошла исходник: вместо одного тачскрина установлен сдвоенный сенсорный 5К-экран (26,5 дюйма), есть 100-дюймовый(!) проекционный дисплей с дополненной реальностью. Также могут быть установлены камеры вместо зеркал заднего вида с мониторами в углах передней панели; задним пассажирам придётся настраивать микроклимат через отдельный дисплей. Кнопками заменили даже внутренние дверные ручки!

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

В основе Mazda EZ-60 архитектура EPA1 от Changan, поэтому привод может быть только задним. В базовой версии есть 1,5-литровый «атмосферник» в роли бензин-генератора, ёмкость батареи 31,7 киловатт-часа, а сзади установлен 258-сильный электродвигатель. Запас хода на электротяге составит около 150 километров, а общая автономность — свыше 1200 километров. Такой автомобиль весит около двух тонн. Данные по «чистому» электромобилю не опубликованы.

Презентация Mazda EZ-60 ожидается на автосалоне в Шанхае на следующей неделе. На внутреннем китайском рынке модель будет соперничать с Tesla Model Y и Zeekr 7X. Скорее всего Changan попробует закрепиться на экспортных рынках: там кроссовер ждут под именем Mazda CX-6e. Ориентиром по цене может быть топ-версия Deepal S07: он стоит 198 тысяч юаней (27 тысяч долларов).