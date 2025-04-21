Zeekr начал продажи ультрароскошного минивэна

На китайский рынок вышел однообъёмник серии Grand Collector Edition. Такой Zeekr 009 называют «самым роскошным минивэном Китая», потому цена под стать — 899 000 юаней (123 тысячи долларов)! Особенностью новинки являются вставки из настоящего 24-каратного золота: три грамма драгоценного металла нанесли на семь декоративных элементов по всему автомобилю.

© Motor.ru

Zeekr 009 Grand Collector Edition выделяется золотистыми шильдиками, полосой вдоль бортов, контрастными вставками на бамперах, порогах и под крышей. Исходником послужил минивэн в 789-сильном исполнении Glory Edition: у него заимствована и техника, и четырёхместный салон с мультиконтурными сиденьями сзади и массивным экраном-перегородкой.

© Zeekr

© Zeekr

© Zeekr

© Zeekr

© Zeekr

В автомобиле длиной 5,2 метра сзади очень вольготно: к услугам VIP-персон оттоманки, «умные» подголовники, раскладные столики, предусмотрен 18-литровый бокс с подогревом и охлаждением напитков, есть кинотеатр с 18 динамиками и 43-дюймовым 4К-дисплеем. У кресел 24-диапазонные электрорегулировки, восемь режимов массажа, вентиляция и подогрев. На полу особые ковры из Австралии.

Все технологии Zeekr 009 новинке доступны: по динамике, комфорту и скорости зарядки спецверсия не уступает прошлогоднему флагману. Продажи минивэна в комплектации Grand Collector Edition начнутся в июне, а публичная премьера состоится на автосалоне в Шанхае 23 апреля. Тираж пока не называется, но его могут ограничить.