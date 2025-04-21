Sollers поделился снимками полноразмерного прототипа новой модели

Отечественный холдинг поделился снимками с презентации полноразмерного прототипа пока безымянной модели. Мероприятие прошло в Китае, и колпачки на дисках не оставляют сомнений: разработкой занимался индустриальный партнёр — компания JAC. В пресс-службе Sollers подтвердили, что производство рамного внедорожника организуют на индустриальной площадке УАЗ в конце года.

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Рядом с макетом внедорожника позирует глава Центра продуктового развития Sollers Михаил Гурьянов. Как можно заметить, полноразмерный прототип в целом повторяет официальный рендер. Носовая часть такая же, как у пикапа JAC T9, но корма спроектирована заново.

© Sollers

Для сборки рамных автомобилей «девятой» линейки на УАЗе построили новый конвейер. У внедорожника будет ряд отличий от исходного пикапа: оригинальный салон, созданный с учётом пожеланий российских клиентов, а также собственные калибровки двигателя под низкооктановый бензин. Ещё в Ульяновске намерены собирать технически близкий внедорожник под маркой JAC.

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Сначала на УАЗе запустят производство пикапов: Sollers ST9 и JAC T9 российской сборки ждут в июне-июле этого года. Внедорожники под обеими марками появятся на линии в конце 2025 года, а продажи вряд ли стартуют раньше первого квартала 2026 года.