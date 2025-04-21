Genesis запустит в серийное производство купе G90

Motor1.com поговорил с креативным директором компании Люком Донкервольке и выяснил: двухдверки X Gran Coupe и X Gran Convertible сделали не ради эпатажа, а с прицелом на производство. Топ-менеджер Genesis заявил: компания изучает спрос и в ближайшие месяцы может сообщить хорошие новости. Донкервольке дал понять, что не оставит эффектные G90 в статусе прототипов.

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Люк Донкервольке объяснил, что Genesis попробовал электрические купе и кабриолеты, но понял: люди ещё не готовы. Поэтому корейский премиум-бренд решил взять существующую платформу и сделать на её базе купе. Топ-менеджер отметил, что компромиссов в дизайне и характеристиках продукта удалось избежать.

Глава отдела дизайна Hyundai и Genesis господин Сан юп Ли подтвердил, что Genesis действительно изучает возможность производства двухдверок. Специалист напомнил, что для люксового бренда большое купе и большой кабриолет являются иконами.

«Мы называем Genesis элегантным брендом, и это [купе и кабриолет] — высшая форма спортивной элегантности».

Корейская компания не первый год прощупывает почву с двухдверными концепт-карами. Возможно, на базе Genesis G90 второго поколения всё-таки выпустят серийные купе и кабриолет. Конкурентов будет минимум: Mercedes-Benz отказался от двухдверных S-Class, а BMW скоро отправит в отставку 8-Series, сохранив только Gran Coupe.