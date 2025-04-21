Беспилотные автомобили начнут ездить на дорогах с 2027 года

До конца 2027 года на российских дорогах разрешат использование беспилотных автомобилей

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Минтранс России сообщил, что разработан план, который поможет вывести беспилотные автомобили на дороги общего пользования к 2027 году. В рамках «дорожной карты» предусмотрены тесты и доработка технологий. На данный момент испытания грузовиков без водителя прошли успешно, но предстоит решить вопросы с законодательством и технологическими улучшениями.

В Минтрансе состоялось заседание рабочей группы, где обсудили дальнейшие шаги с участием представителей Минэкономразвития, Госавтоинспекции, а также компаний-производителей беспилотных автомобилей, таких как КАМАЗ, Navio и «Яндекс». Ведомство подчёркивает важность создания единой инфраструктуры и нормативной базы, что обеспечит безопасное использование автономных транспортных средств, включая «умные» датчики и интеграцию с цифровыми платформами.

С апреля на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области уже начали движение беспилотные грузовики от КАМАЗа и Navio. В этом году планируется запуск такого движения и на трассе М-12 «Восток». Также «Яндекс» и Navio продолжают тестировать беспилотные легковые автомобили на российских дорогах.