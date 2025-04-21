Беспилотные автомобили начнут ездить на дорогах с 2027 года

В 2027 году на российских дорогах начнут ездить беспилотные авто
До конца 2027 года на российских дорогах разрешат использование беспилотных автомобилей
Минтранс России сообщил, что разработан план, который поможет вывести беспилотные автомобили на дороги общего пользования к 2027 году. В рамках «дорожной карты» предусмотрены тесты и доработка технологий. На данный момент испытания грузовиков без водителя прошли успешно, но предстоит решить вопросы с законодательством и технологическими улучшениями.
В Минтрансе состоялось заседание рабочей группы, где обсудили дальнейшие шаги с участием представителей Минэкономразвития, Госавтоинспекции, а также компаний-производителей беспилотных автомобилей, таких как КАМАЗ, Navio и «Яндекс». Ведомство подчёркивает важность создания единой инфраструктуры и нормативной базы, что обеспечит безопасное использование автономных транспортных средств, включая «умные» датчики и интеграцию с цифровыми платформами.
С апреля на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области уже начали движение беспилотные грузовики от КАМАЗа и Navio. В этом году планируется запуск такого движения и на трассе М-12 «Восток». Также «Яндекс» и Navio продолжают тестировать беспилотные легковые автомобили на российских дорогах.