Как отключить ограничитель скорости на Bugatti Tourbillon

В соцсетях раскрыли, где спрятан «ключ скорости» на новом купе с двигателем V16. Оказалось, что Bugatti поменяла местоположение «секретной кнопки»: у Veyron и Chiron гнездо для особого ключа находилось между водительским креслом и порогом, а на Tourbillon нишу переместили на центральную консоль под индикатор аварийно-световой сигнализации.

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Так называемый Speed Key находится под составной крышкой в импровизированном бардачке глубиной около 2,5 сантиметра. Ключ нужно вставить в слот, после чего Bugatti Tourbillon сможет достичь максимальной скорости 445 км/ч. В обычном режиме гибридная силовая установка с 8,3-литровым «атмосферником» V16 позволяет разогнаться до 380 км/ч.

Поставки нового гиперкара начнутся только в 2026 году, а стартовая цена составляет 3,8 миллиона евро. За счёт опций можно без труда добавить еще миллион евро: столько стоят эксклюзивные цвета, нестандартный обвес, выхлопная система с восемью патрубками, фирменные декоративные элементы и аксессуары.

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Заявлено, что Bugatti Tourbillon способен разменять 300 км/ч с места быстрее десяти секунд, а спидометр размечен до 500 км/ч. Подтвердить характеристики должны на реальной трассе, и похоже компания не против снова заявить о себе, установив мировые рекорды скорости.