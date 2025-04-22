В такси будут работать машины только отечественного производства

Рынок коммерческих перевозок в ближайшее время ждут изменения. Согласно поправкам к закону "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси", которые были одобрены в первом чтении в январе 2024 года, уже с 1 октября 2025-го автомобили для легковых перевозок будет разрешено приобретать только отечественного производства. Их должны производить российские концерны, степень локализации элементов машины должна быть высокой, а для ее оценки вводится система баллов. Эксперты подсчитали, что сегодня этому критерию соответствуют только четыре модели одного производителя - АвтоВАЗа: Lada Vesta, Lada Granta, Lada Largus и Lada Aura. Планируется, что эти шаги поддержат отечественный автопром и создадут дополнительные условия для его развития и появления новых рабочих мест.

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До октября времени осталось не так много, а в экспертном сообществе кипят страсти - идею о пересадке таксопарков на отечественные автомобили воспринимают неоднозначно, утверждая, что документ нуждается в доработке, так как, поддерживая одну отрасль, он может нанести урон другой.

Поддерживая одну отрасль, нанести урон другой

По мнению представителя Общественного совета по развитию такси по СЗФО Андрея Белова, эта инициатива может привести к монополизации со стороны крупнейшего автопроизводителя, а также к увольнению таксистов, которые вряд ли согласятся пересаживаться на отечественные авто.

"Водитель такси, который, как правило, проводит за рулем порядка 12 часов, будет просто физически не готов сидеть в отечественном автомобиле столько времени. Использование этих автомобилей в такси не дает комфорта и безопасности и пассажирам, которые уже давно привыкли к тому, что в салоне авто можно спокойно вытянуть ноги", - говорит Андрей Белов.

Кроме того, по мнению экспертов, пересаживать всех на авто отечественного производства пока преждевременно еще и потому, что российские автомобили "являются отстающими от конкурентов по надежности и техническому обеспечению". Подсчитано, например, что при эксплуатации автомобилей "Лада" их владельцы тратят свыше 70 тысяч рублей в год только на внеплановые ремонты. К тому же отечественные машины требуют внеочередного ремонта более трех раз в течение первого года эксплуатации. Противники законопроекта приводят и другие аргументы, считая, что на таксомоторном рынке должна быть представлена разнообразная палитра автомобильных марок - на любой вкус и кошелек.

Нужна альтернатива

По статистике сегодня в каждом регионе страны уже сложились свои предпочтения к выбору автомобилей для перевозки пассажиров. В центральной части страны в среднем от 20 до 40 процентов всех автомобилей, на которых выполняются заказы, отечественные. На Урале и в Сибири - около 30 процентов. В восточной части страны доля отечественного автопрома значительно меньше и в среднем не превышает пяти процентов. По мнению экспертов, чем больше автомобилей будет на рынке, тем выше конкуренция и богаче выбор у участников рынка и клиентов.

Андрей Белов также утверждает, что и сам переход от автомобилей иностранного производства к отечественным моделям будет непростым - это потребует от таксопарков значительных затрат и длительного времени.

"Бизнесу будет необходимо заменить ремонтную и эксплуатационную базу, найти новых сервисных партнеров, переоборудовать автопарк, закупить новые запчасти, комплектующие и расходные материалы. Такая трансформация невозможна без государственной поддержки", - полагает Андрей Белов. А для этого нужна комплексная программа поддержки перевозчиков.

Кнут есть, а где пряник?

С ним соглашается и автоэксперт Александр Холодов, который считает, что все принудительные меры, в том числе по локализации, нужного результата не дадут. Он полагает, что поддерживать отрасль надо, но не кнутом, а пряником. По мнению Александра Холодова, это могут быть программы лизинга, субсидирования, поддержки бизнеса на старте, а также обратный выкуп машин с пробегом.

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Как бы то ни было, рынок коммерческих перевозок ждет обновление. Для экономики Петербурга найти правильное решение особенно важно, так как для города такси - это не только коммерческий транспорт, но еще и заработок для десятков тысяч горожан. По статистике, в такси в Петербурге работают 65 тысяч человек. Для 10 тысяч горожан это основной источник дохода, для остальных - подработка. А потому участники рынка считают, что законопроект, вводящий требования к локализации автомобилей для таксопарков, нуждается в дополнительном обсуждении и доработке.