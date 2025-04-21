В России может подорожать бензин

С 1 мая изменится стоимость бензина на АЗС. О том, что будет с ценами, рассказали эксперты в беседе с изданием Life.

В частности, по словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, в следующем месяце можно будет увидеть продолжение плавного подорожания топлива. Он объяснил ситуацию сезоном отпусков. В связи с этим традиционно наблюдается повышенный спрос на бензин вплоть до середины сентября. Кроме того, в этом году ожидается рост цен на бензин в рознице из-за того, что не было полностью компенсировано повышение акцизов на топливо, которое произошло в начале года. Однако резких скачков цен не предвидится, так как правительство контролирует ситуацию на рынке и старается предотвратить резкие колебания, отметил собеседник.

«Цены ежегодно растут в среднем на 8%. Соответственно, нужно к текущим ценам прибавить 0,7% и получить средние цены на конец мая: АИ-98 — 84,8 рубля, АИ-95 — 62,05, АИ-92 — 56,85, дизель — 71,75», — заявил Антонов.

По словам владельца сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс тракс» Алексея Иванова, с начала весны на российском топливном рынке наблюдается устойчивое удорожание моторного топлива. В мае рост цен на бензин может усилиться, в том числе на розничных АЗС, полагает специалист. Как уточнил он, перспективы роста — от 1 до 1,5 рублей за литр, в зависимости от региона и типа топлива.

По словам руководителя департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, в мае прогнозируется повышение цен на бензин до 1 рубля за литр. Существует несколько причин, которые способствуют увеличению стоимости товаров на оптовом рынке, а значит, и на розничном, отметил он. Во-первых, это сезонный фактор. Во-вторых, нефтяные компании вынуждены перекладывать часть своих расходов на потребителей, чтобы минимизировать потери. Из-за крепкого рубля экспорт приносит меньше прибыли, а нефтяные котировки снижаются, подчеркнул собеседник.

Кроме того, компании сталкиваются с проблемами из-за избытка запасов на складах. В большинстве регионов Центральной России из-за бесснежной зимы не было необходимости в специальном топливе для использования зимней техники. Также с начала года производители автомобильного топлива платят повышенные акцизы, констатировал Шнейдерман.