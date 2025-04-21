Повышенный скоростной режим восстановили на двух российских трассах

На скоростных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» восстановили скоростной режим после зимы. Об этом госкомпания «Автодор».

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Ограничения по скорости снимают с 21 апреля для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонны, рассказали в компании.

«Эти меры были приняты для повышения безопасности дорожного движения и снижения риска ДТП в зимних условиях», — уточнили в «Автодоре».

Так, на участке обхода Ефремова с 296-го по 322-й км в Тульской области и с 706-го по 803-й километр трассы М-4 «Дон» теперь разрешено развивать скорость до 110 километров в час. Со скоростью до 130 километров в час можно ехать на трассе М-11 «Нева» с 59-го километра в Московской области до Санкт-Петербурга и на трассе М-4 «Дон» на участке с 518-го по 544-й километр в обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка, заключили в компании.

В феврале компания «Автодор» отменила штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 «Нева» в случае, если общая длина маршрута не превышает 50 километров.