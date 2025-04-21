Из грузовика УАЗ «Профи» сделали красивый пикап-хардтоп

Новый вариант фургона (который правильнее назвать «пикап-хардтоп») на полноприводном шасси УАЗ «Профи» разработан для доставки команд спасателей при возникновении чрезвычайных ситуаций. В создании этой версии принимала участие компания «Рускомтранс».

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Изготовленный из стеклопластика каркасный фургон оснащен двумя задними дверьми (подъемной верхней на газовых упорах и распашной нижней). Внутренняя часть кузова оборудована стеллажами для фиксации инвентаря и облицована рифленым алюминием.

В верхней части предусмотрены крепления для трехколенной лестницы длиной 1950 мм. Отделённая перегородкой пассажирская кабина рассчитана на пятерых человек, включая водителя.

В список специального оборудования входят: - гидравлическая насосная станция, - электроперфоратор, - бензорез, - бензопила, - электродрель, - переносная бензиновая или дизельная электростанция на 4,5 кВт, - аккумуляторная угловая шлифмашина.

Кроме того, к услугам экспертов доска для спасения из полыньи, гидрокостюм, альпинистское снаряжение, инструменты шанцевый, слесарный, а также для резки электропроводов, санитарные сумки.

Между тем, на внедорожниках УАЗ «Патриот» станет проще маневрировать: к усовершенствованной мультимедийной системе будет прилагаться другая камера заднего вида.