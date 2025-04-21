Илон Маск проигрывает Си Цзиньпину гонку роботакси

Торговая война Китая и США ударила не только по Boeing, но и по Tesla. По информации Reuters, пошлины на китайскую продукцию, установленные администрацией Дональда Трампа, фактически сделали невозможной покупку комплектующих для американских электромобилей. Tesla теперь не сможет начать производство беспилотного роботакси Cybercab и грузового электромобиля Semi.

Даже после введения 34-% пошлин Tesla еще была готова взять на себя дополнительные расходы. Однако когда Трамп поднял пошлины до 145% (а теперь хочет вообще до 245%), даже богатая Tesla отказалась от закупок. Но что самое интересное в этой истории - американцы полностью зависят от китайских комплектующих.

На недавнем мероприятии We, Robot, проходившем на студии Warner Bros. в Калифорнии, Илон Маск представил прототип Cybercab. Он расхваливал новое роботакси: у автомобиля отсутствуют руль и педали, что делает его полностью автономным. Cybercab предназначен для перевозки двух пассажиров и оснащен дверями в стиле «крыло бабочки».

Одной из ключевых особенностей Cybercab является индуктивная зарядка - новинка должна была заряжаться на специальной платформе без необходимости подключения к электросети. То есть примерно как беспроводная зарядка у мобильника, только размером побольше. Роботакси должно было стоить $30 тысяч.

Илон Маск, разумеется, не стал рассказывать инвесторам, насколько его детище зависит от комплектующих из Поднебесной. При этом Китай и сам давно хотел стать мировым лидером на рынке роботакси. И из-за торговой войны получил шикарные условия, о которых еще недавно и мечтать не мог: Tesla как конкурент устранен, теперь все усилия можно сконцентрировать на собственных разработках.

Причем планы Китая по созданию роботакси и до «устранения» Tesla были немалые. В ближайшие годы на рынок должны были выпустить не менее 5-7 млн роботакси, которые должны были заменить автомобили с живыми водителями. При этом автономные такси, по оценкам, в разы безопаснее «традиционных», которые водят люди.

В настоящее время уже более 20 китайских городов тестируют беспилотные такси и автобусы. Из них 7 городов получили разрешения на пробные поездки такси без участия водителя: беспилотные автомобили уже курсируют по улицам без какого-либо контроля со стороны человека. В других городах за роботакси присматривают живые люди (примерно, как инструкторы в автошколе). В частности, еще прошлым летом Пекин начал испытания беспилотного вождения на ограниченных территориях, а мэрия Гуанчжоу вообще объявила о планах открыть для тестирования беспилотных технологий... дороги по всему городу. О такой господдержке даже Tesla мечтать не может.

Одним из ведущих игроков на рынке беспилотного вождения является компания Apollo Go - дочерняя структура технологического гиганта Baidu. В августе 2024 г. она запустила 400 роботакси, работающих полностью автономно, в Ухане. Воспользоваться услугами роботакси в мегаполисе могут 9 млн жителей. И это только начало: Apollo Go планирует расширить свое присутствие до 100 китайских городов уже к 2030 году.

Призыв Си Цзиньпина к созданию «новых производительных сил» стал катализатором для крупнейших китайских компаний. И торговая война, развязанная Трампом, дала новый импульс. Та же Tesla из-за американских пошлин может проиграть Китаю в конкурентной гонке не только роботакси, но и человекоподобных роботов.

Причем кроме Tesla в это направление активно инвестировал последние годы еще один американский гигант Nvidia. И из-за пошлин он тоже останется без комплектующих. Но сами китайцы, кстати, и безо всяких пошлин легко обошли американцев. По подсчетам издания CNBC, за последние пять лет компании КНР подали 5688 патентов на технологии человекоподобных роботов, в то время как американские - лишь 1483.

Цифры неумолимы: отставание США началось давно. А теперь оно станет непреодолимым. Успех китайских технологических гигантов (производящих хоть смартфоны, хоть электромобили) зависит именно от господдержки, о которой жадные янки могут лишь мечтать. У американских компаний еще недавно оставалось лишь одно преимущество - в виде новейших чипов и технологий. Но ситуация со срывом производства Cybercab и Semi доказывает: американцы без сырья и комплектующих из КНР уже неспособны произвести ни-че-го. А китайцы без американцев могут все.