В списке первенство сохраняет российская LADA, продажи которой составили 6 097 машин. В первой пятерке также оказались Haval (2 774), Chery (2 315), Geely (1 352). Результаты остальных марок находятся ниже отметки в тысячу экземпляров.

Кроссовер EXEED LX с показателем 877 реализованных машин занял четвертое место, пропустив вперед седан LADA Granta и кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 7 PRO Max. Замыкает пятерку лидеров лифтбек LADA Granta, сообщает «Автостат».

Всего за неделю было реализовано 22,2 тысячи новых авто, что на 14% больше, чем неделей ранее.

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

Напомним, что в России возобновили продажи бюджетного кроссовера Chevrolet Equinox. Автоэксперт Терлюкевич перечислил причины, повлиявшие на падение продаж машин.