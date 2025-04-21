Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков Kia

В апреле корейский автопроизводитель Kia добился регистрации четырех новых товарных знаков в России, а всего с начала года Роспатент одобрил шесть заявок компании, пишут РИА Новости и Telegram-канал «Shot Проверка».

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При этом агентство уточняет, что все заявки были поданы в прошлом году, последние три — в сентябре. Товарные знаки действительны до 2034 года.

Документы позволяют Kia проектировать автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну машин, производить и продавать в стране автомобили, технические масла и смазки. Как правило, регистрация таких заявок необходима иностранному производителю для того, чтобы брендом не могли воспользоваться сторонние компании.

С учетом популярности корейской марки в России и наличием заводов такая угроза появления товаров под брендом Kia, не связанных с производителем, выглядит серьезной.

Ранее Hyundai Motor Group опроверг сообщения южнокорейского агентства «Рёнхап» о готовности возобновить продажи бренда Kia в России в 2025 году. В конгломерате объяснили, что журналисты неверно поняли планы на рынок стран СНГ, посчитав, что речь идет только о российском рынке.