В Санкт-Петербурге раскупили первые Voyah Free собранные в РФ

В Петербурге продали первые гибридные кроссоверы Voyah Freе, которые были собраны на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Об этом рассказал автоэксперт Денис Гаврилов.

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По его словам, в марте в городе встало на учет три новых гибридных кроссовера Voyah Free, выпущенных в Липецкой области.

Бренд Voyah принадлежит китайскому концерну DongFeng Motor Corporation, а модель Voyah Freе является для него объемообразующей. Помимо гибридного варианта предлагается и полностью электрический кроссовер.

За первый квартал на вышеуказанную модель пришлось 85% от общего объема продаж марки в Петербурге.

С 2025 года Voyah Free наряду с минивэном Voyah Dream входит в перечень гибридных и электрокаров, на которые распространяется льготное автокредитование.

Напомним, что в России за неделю продали 1 079 новых автомобилей EXEED. В России возобновили продажи бюджетного кроссовера Chevrolet Equinox.