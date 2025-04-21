Пробег грузовиков вырос на 17 процентов

Каждую весну на региональных трассах вводят ограничения по допустимому весу грузовиков, чтобы они не портили дорожное полотно. Так называемая весенняя просушка дорог действует в большинстве регионов с марта по середину мая, а где-то и до начала июня. Специалисты цифровой логистической платформы "Монополия" по запросу "Российской газеты" подсчитали, что из-за вынужденного объезда этих участков пробег фур увеличился в среднем на 17%.

© Российская Газета

Каждый регион самостоятельно определяет как временной период просушки дорог, так и максимально допустимую нагрузку для грузовых транспортных средств. Как правило, она должна быть не выше 3-6 тонн на ось. Фуры, превышающие этот вес, штрафуют. По данным на 17 апреля, среднее увеличение пробега грузовиков по России из-за просушки дорог составило 17%, по некоторым направлениям показатель вырос более чем на треть.

"Четыре из пяти направлений с наибольшим увеличением пробега относятся к Приволжскому федеральному округу, в нем же расположены точки отправления и прибытия еще шести маршрутов. Так, путь из южных районов Казани в Самару стал длиннее на 44%, а из Кирова в Ижевск - на 37%. Меньше всего просушка отразилась на маршруте из Перми в Волгоград (+3%)", - отметил директор по продажам "Монополии" Евгений Ивлев.

Обычный путь для грузового автомобиля из Казани в Самару составляет 328 км, а с учетом объезда закрытых на просушку дорог - 587 км, если ехать туда же из Набережных Челнов, выйдет 452 и 747 км соответственно. Из Ростова-на Дону в Белгород путь удлиняется почти на четверть - с 704 до 936 км, а из подмосковного Дмитрова в Киров - на 12% с 926 до 1053 км.

"Время просушки для перевозчиков всегда непростой период. Из-за роста пробега увеличиваются расход топлива, амортизация и затраты на персонал: груз часто приходится дробить на несколько среднетоннажных машин и привлекать больше водителей для выполнения одного заказа. При этом ситуация осложняется тем, что на существующем рынке покупателя перевозчики не могут переложить возросшие расходы в свои тарифы", - отмечает Ивлев.

В последние годы федеральные трассы не закрывают на период просушки, поэтому транспортные компании стараются прокладывать свои маршруты по ним, что удлиняет путь и увеличивает расходы, рассказал директор по транспортной логистике "Байкал-Сервис ТК" Виталий Скуратов.

"Значительные затраты связаны и с отказом от перевозки тяжеловесных грузов, что приводит к снижению загрузки транспортных средств в соответствии с требованиями по нагрузке на ось. Это негативно сказывается на интересах грузоотправителей и существенно увеличивает стоимость перевозок", - отметил он.

Заместитель гендиректора по развитию и корпоративным вопросам NATCAR Мария Степанова говорит, что из-за необходимости выбирать объездные маршруты в среднем пробег в их компании увеличился на 1-1,2%. Вынужденные объезды особенно затрудняют логистику в Тульской области и Башкирии.

"Основная часть издержек ложится на плечи перевозчиков. Дополнительный пробег означает рост затрат на топливо, оплату труда водителей и амортизацию техники. В большинстве случаев эти расходы не компенсируются тарифом и напрямую влияют на экономику перевозок", - отметила она.

Заместитель гендиректора "ТРАСКО" по транспорту Михаил Пальков рост пробега из-за просушки дорог назвал незначительным. Гораздо большую проблему, по его мнению, создают ограничения на федеральных трассах, которые не позволяют осуществлять сквозной проезд. Глава ГЛТ Павел Горбунов отмечает, что потери у перевозчиков из-за просушки есть, но их трудно подсчитать в моменте.

"Клиенты, как правило, не готовы брать на себя возрастающие издержки на перевозку, более того, они не отменяют штрафы за опоздания по причине смены маршрута. Комплексное повышение тарифов, к сожалению, невозможно, мы благодарны клиентам, которые готовы идти на некоторые уступки", - рассказал он.

В "Авто-ПЭК" решили отказаться от объезда закрытых дорог в период весенней просушки, поэтому пробег их грузовиков не изменился.

"Наша компания снижает уровень загрузки транспортных средств на 20-50%, в зависимости от требований конкретного региона. Например, можем сократить максимальный вес грузовика массой свыше 20 тонн до 10-11, тщательно распределив нагрузку по осям. Мы заранее уведомляем об этом заказчиков, что позволяет сохранить договоренности с ними, в том числе - по объемам перевозок и уровню тарифов", - рассказал директор Дмитрий Иевлев.

При этом он обратил внимание, что в этом году выросла вероятность получения штрафов за перегруз в период весенней просушки. Если раньше проезд грузовиков контролировали инспекторы Ространснадзора и ГИБДД, проверяя содержимое грузовиков, так как ограничение не распространяется на перевозки товаров первой необходимости, то теперь штрафы в большинстве случаев "прилетают" от автоматизированных пунктов весового контроля.

"Перевозчики узнают о начисленных штрафах только через 4-6 недель после завершения рейса, а в некоторых случаях этот срок может достигать двух месяцев. Из-за этого водитель не может своевременно устранить перегруз, если таковой имеет место быть, и в ряде случаев проезжает с превышением допустимой нагрузки на оси через несколько рамок", - говорит Иевлев.

Поэтому в период весенней просушки в компании особенно тщательно отслеживают процесс погрузки, равномерно распределяют и фиксируют грузы специальными стяжными ремнями. Кроме того, грузовики оборудованы датчиками контроля осевой нагрузки, которые в режиме реального времени отслеживают расположение груза внутри кузова и при необходимости фиксируют отклонения.

В этом году штрафы за перегруз транспортного средства увеличились на 50%, до 375-525 тыс. рублей, в зависимости от превышения нагрузки на ось. И если ранее в течение 20 дней перевозчику разрешалось оплатить только 50% от этой суммы, теперь нужно оплатить 75% штрафа в течение 30 дней, согласно поправкам в КоАП, рассказал президент Ассоциации "АвтоГрузЭкс" Вадим Филатов. Большинство транспортных компаний, по его словам, не закладывают эти потери в тариф.