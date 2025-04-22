Кузова грузовиков Sollers начали штамповать из оцинкованной стали

Все крупные внешние и внутренние детали кузова, включая двери, крылья, капоты, боковины и крыши, а также несущие элементы автомобилей теперь изготавливаются из оцинкованной стали Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

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На площадке предприятия-партнёра проекта локализованы технологические операции по штамповке около 120 деталей кузова, а также контроль геометрии выпускаемых компонентов.

«С апреля более 50% массы кузовов Sollers Atlant и кабин Sollers Argo штампуется в России из оцинкованного отечественного металла», — отметил Николай Соболев, генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС».

Между тем, марка Sollers рассекретила дизайн будущего внедорожника. В Китае прошла презентация стилевого макета нового внедорожника, производство которого будет запущено на Ульяновском автозаводе.

Место премьеры легко объяснимо: в основе будущей новинки лежит пикап марки JAC, а потому разработкой машины занимаются «поднебесные» инженеры.