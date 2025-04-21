Менеджеры Tesla вынуждены работать 13 часов в сутки и без выходных

Дела Tesla в Китае идут не очень: по итогам первого квартала продажи сократились почти на 22%. В это время китайский автогигант BYD продемонстрировал рост на 19%.

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"Времена, когда нам не приходилось усердно работать над выпуском продукции, а заказы поступали "автоматически", прошли навсегда", - цитирует Sina одного из продавцов, решившего покинуть Tesla.

Несколько менеджеров сообщили, что вынуждены работать с 9 утра до 22 часов семь дней неделю.

Негласное требование, которое обеспечивает прибыль, - продажа хотя бы одного авто в день, однако дилерам иногда удается продать лишь 3-4 автомобиля в неделю несмотря на все прилагаемые усилия по привлечению клиентов и мощный пиар.

Жесткие требования сказываются на кадрах: многие не выдерживают и уходят. В одном из магазинов в Пекине вся команда по продажам заменяется примерно каждые полтора месяца, раньше люди держались в два раза дольше. После устройства сотрудник проходит обучение в течение трех дней, а на четвертую смену уже должен закрыть хотя бы одну продажу.

Эксперты связывают трудности Tesla в Китае с ограниченной и устаревшей модельной линейкой, не успевающей пополняться и меняться так же быстро, как китайские конкуренты, главным из которых остается BYD.

Один из шагов по восстановлению позиций хотя бы на прежние рубежи - выпуск более доступной альтернативы Tesla Model Y. По другой информации, компания Илона Маска займется "демократизацией" Model 3. Но точно одно, что ни один из автомобилей не является доступной "Теслой" за 25 тысяч долларов, которую Маск анонсировал в 2018 году. Выход Model 2 был отменен из-за смещения приоритетов в пользу RoboTaxi.