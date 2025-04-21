Эксперт высказался о тех, кто критикует платные дороги в России

Первый заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России Борис Лоран заявил, что его «поражают» люди, которые критикуют платные дороги в стране. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как уточнил собеседник, платная дорога изначально заложена для максимальной скорости и максимального комфорта. Поэтому обойтись без них не представляется возможным, отметил Лоран.

«Никаких пересечений, никаких населенных пунктов и так далее. Это и с точки зрения перевозок грузов, и пассажиров общественным транспортом, теми же автобусами. Это крайне актуально. И понимаете, меня поражают люди, которые критикуют, что идет такое развитие», — подчеркнул первый заместитель председателя.

Он также обратил внимание на то, что «не так давно несколько десятков лет назад дорог не было вообще, и налоги тоже не все попадали в казну».

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко оценил доходы «Автодора» от взимания платы за пользование своими платными трассами в 2024 году примерно в 120 миллиардов рублей. В 2023-м госкомпания собрала 80,18 миллиарда рублей, что демонстрирует рост в минувшем году к предыдущему на 50%.