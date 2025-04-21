Toyota выпустит замену легендарной Camry

Планируется, что производство Toyota bZ7 будет организовано в рамках совместного предприятия с GAC, а аккумуляторная батарея, как предполагается, будет разработана совместно с BYD. Основными соперниками на рынке станут модель BYD Han и Tesla Model 3.

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Судя по всему, серийная версия Toyota bZ7 будет иметь схожие размеры, форму и дизайн с Camry XV80, о чем свидетельствует концепт-кар, представленный в прошлом году. Тем не менее, благодаря электрической платформе пространство в салоне может быть значительно увеличено. Для успешной конкуренции с такими брендами, как Xiaomi и BYD, японскому производителю нужно предложить мощные силовые установки по доступной цене, сообщает Motor.

В прошлом году Toyota также представила кроссоверы, созданные в сотрудничестве с китайскими автопроизводителями FAW, GAC и BYD. В этот раз без технологий партнёров тоже не обойтись, так как у японской компании меньше опыта в массовом производстве электромобилей. «Независимый» проект Toyota bZ4X не пользовался успехом в Китае, в то время как BYD уже обогнала японцев на их домашнем рынке.

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