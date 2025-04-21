Novitec доработала экстремальный гиперкар Ferrari SF90 XX

Программа тюнинга от ателье Novitec предусматривает также доработку подвески, установку новых колес и боковых зеркал из углепластика.

© Motor.ru

Ателье Novitec представило программу доработок супергибрида Ferrari SF90 XX Stradale. Она подразумевает установку новой выпускной системы из нержавеющей стали либо инконеля, на который к тому же можно нанести теплоизолирующее покрытие золотом 999 пробы. В пакет также входят укороченные пружины, колеса Vossen и корпуса боковых зеркал из видимого углепластика.

© Novitec

© Novitec

© Novitec

© Novitec

Новый выпуск даст прибавку 30 лошадиных сил и 36 Нм крутящего момента и вдобавок снизит температуру в моторном отсеке. Комбинированная отдача гибридной системы достигнет 1060 лошадиных сил против 1030 сил у обычного SF90 XX Stradale. При этом благодаря новым пружинам, откалиброванным под соответствующие диски и шины, машина на 25 миллиметров прижмется к земле, а выглядеть более эффектно ей поможет комплект кованых колес Novitec NF11 диаметром 20/21 дюйм спереди и 21 сзади.

© Novitec

Влияют доработки на динамику или нет, компания не сообщает. Стоковый Ferrari SF90 XX Stradale разгоняется до «сотни» за 2,3 секунды, до 200 – за 6,7. Максимальная скорость — 320 километров в час. Всего итальянцы выпустят 799 купе SF90 XX Stradale и 599 спайдеров SF90 XX Spider. Одну из открытых машин недавно продали с аукциона за 1,7 миллиона евро.