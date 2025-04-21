Нейросеть объяснит продавцам, как лучше продавать автомобили

Нейросеть подскажет автодилеру, что клиент готов купить автомобиль
Языковая модель A-Vibe анализирует данные из разговоров между менеджерами дилерских центров и потенциальными покупателями, помогая увеличивать продажи. Пилотное тестирование технологии показало рост повторных контактов на 16%, а увеличение количества заключённых сделок — на 5,6%.
Технология работает в несколько этапов:
- Автоматическая транскрибация — после окончания разговора аудиозапись автоматически расшифровывается в текст.
- Глубинный анализ текста — модель оценивает:
- интонацию, ключевые фразы и маркеры заинтересованности клиента,
- выполнение менеджером обязательных пунктов чек-листа (например, предложение встречи, тест-драйва или фиксация следующего шага – всего модель может оценивать несколько десятков пунктов)
- Определение готовности клиента — нейросеть ранжирует диалоги, выделяя самых заинтересованных клиентов, к которым менеджеру стоит вернуться быстрее всего.
- Формирование рекомендаций — модель подскажет:
- какие моменты были упущены,
- на чем сделать акцент в следующий раз,
- как повысить вероятность сделки.
Данные диалогов обрабатываются системой обезличенно. Притом A-Vibe позволяет не просто фиксировать ошибки, а давать менеджерам конкретные инструменты для улучшения результатов.
В России только 16% подержанных автомобилей можно считать качественными. К учёту принимались варианты, пробег которых не превышает 150 000 километров, а возраст — 7 лет.