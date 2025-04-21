Нейросеть объяснит продавцам, как лучше продавать автомобили

Языковая модель A-Vibe анализирует данные из разговоров между менеджерами дилерских центров и потенциальными покупателями, помогая увеличивать продажи. Пилотное тестирование технологии показало рост повторных контактов на 16%, а увеличение количества заключённых сделок — на 5,6%.

© Quto.ru

Технология работает в несколько этапов:

Автоматическая транскрибация — после окончания разговора аудиозапись автоматически расшифровывается в текст. Глубинный анализ текста — модель оценивает:

интонацию, ключевые фразы и маркеры заинтересованности клиента,

выполнение менеджером обязательных пунктов чек-листа (например, предложение встречи, тест-драйва или фиксация следующего шага – всего модель может оценивать несколько десятков пунктов)

Определение готовности клиента — нейросеть ранжирует диалоги, выделяя самых заинтересованных клиентов, к которым менеджеру стоит вернуться быстрее всего. Формирование рекомендаций — модель подскажет:

какие моменты были упущены,

на чем сделать акцент в следующий раз,

как повысить вероятность сделки.

Данные диалогов обрабатываются системой обезличенно. Притом A-Vibe позволяет не просто фиксировать ошибки, а давать менеджерам конкретные инструменты для улучшения результатов.

В России только 16% подержанных автомобилей можно считать качественными. К учёту принимались варианты, пробег которых не превышает 150 000 километров, а возраст — 7 лет.