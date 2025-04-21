Выяснилось, сколько автомобилей Lada продали с момента развала СССР

Агентство «Автостат» систематизировало продажи главного российского автобренда с 1992 года. С момента развала СССР в нашей стране нашли покупателей почти 16 миллионов автомобилей Lada. В статистику не включены малолитражки ВАЗ-1111 «Ока» тольяттинской сборки и внедорожники Chevrolet Niva с совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, а легкие коммерческие «Лады» учтены.

© Motor.ru

Лучшим годом в новейшей истории АвтоВАЗа был 2001-й: тогда удалось реализовать 729 тысяч автомобилей Lada. Худший год — 2022-й (182 тысячи), также неудачно сложились 2015-й и 2016-й (243 и 259 тысяч соответственно). Интересно, что до 2014 года АвтоВАЗ стабильно продавал в России по 400-700 тысяч машин (исключение — 1992 и 2009 годы), а затем спрос значительно упал.

В прошлом году реализовали 448 тысяч автомобилей Lada, что примерно соответствует середине 1990-х. Однако с 2013 года этот результат самый лучший: впервые за 11 лет завод преодолел планку 400 тысяч машин. Подсчитал «Автостат» и количество оставшихся в строю автомобилей ВАЗ-2101. К 55-летию «единички» выяснилось, что на учёте до сих пор стоят почти 150 тысяч седанов. Больше всего таких машин неожиданно в Сибирском Федеральном округе — почти треть от общего числа.

В первом квартале 2025 года на учёт встала 81 тысяча новых автомобилей Lada. На заводе ставили цель повторить результат 2024 года, когда с конвейера сошло 525 тысяч машин, но уже понятно: рынку такие объёмы пока не нужны. Подстегнуть продажи Lada может расширенное автокредитование: скоро возобновят программу «семейный автомобиль».